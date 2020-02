Impiegato in una ditta che stava ristrutturando l'impianto fognario, un operaio è morto in un cantiere a San Benedeto del Tronto.

Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a San Benedetto del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno) dove un operaio di 65 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere. Inutile ogni tentativo si soccorso da parte degli operatori sanitari, che non hanno potuto far alto che constatarne il decesso.

Operaio morto in un cantiere

L’uomo si era recato, come ogni mattina, presso il cantiere aperto per la realizzazione del nuovo collettore fognario di Marina di Sotto, precisamente in Viale dello Sport. La dinamica dell’incidente è ancora in via di ricostruzione, ma stando ai primi accertamenti sembrerebbe che sia stato sommerso e schiacciato dalla terra franata mentre si trovava in una buca. Così avrebbero raccontato i quattro colleghi impiegati con lui sul posto e che hanno dato immediatamente l’allarme.





I sanitari del 118, giunti subito sul posto con un’ambulanza un elisoccorso decollato da Ancona, hanno però dovuto constatare la sua morte.

Troppo gravi le lesioni riportate e l’impatto durante l’incidente. Presenti presso il cantiere anche i Carabinieri insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, oltre ai Vigili del Fuoco. In particolare dovranno chiarire se la ditta stava operando rispettando le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli agenti della Polizia locale hanno poi aiutato a gestire la viabilità, già resa difficile per il restringimento della carreggiata occupata dai lavori in corso.

La vittima, di cui non sono ancora note le generalità, era originaria di Eboli e lascia moglie, due figli e un nipotino.