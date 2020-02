Una bambina di 10 anni è stata violentata a turno da un branco di ragazzini minorenni: gli abusi sono stati filmati con gli smartphone.

Orrore nel Napoletano, dove una bambina di 10 anni è stata accerchiata e violentata a turno da un gruppo di sei ragazzi minorenni. I giovani l’avrebbero condotta in uno scantinato per per abusare di lei e filmare il tutto con il loro telefonini. La protagonista di questa terribile storia è una bimba di appena 10 anni. La piccola avrebbe denunciato gli aggressori al commissariato di polizia del Napoletano, che si sta occupando delle indagini. Collabora al lavoro anche la Procura presso il tribunale dei minori.





Bambina violentata da branco di minorenni

Avrebbero tutti un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni gli aggressori della bimba abusata in uno scantinato e filmata con gli smartphone. La protagonista della tragedia è una bambina di 10 anni, violentata a turno da un gruppo di minorenni in uno scantinato del rione napoletano. La prima violenza denunciata dalla giovanissima è avvenuta lo scorso agosto.

Un secondo episodio, invece, risale a dicembre. In entrambi i casi, comunque, la ricostruzione è la stessa: un gruppo di sei ragazzi accerchia la piccola e la spinge in uno scantinato. A turno iniziano ad abusare di lei, filmandola con i loro telefonini. Una scena drammatica e orribile della quale la protagonista porterà sempre il ricorso.

Le riprese sugli smartphone dei ragazzini sono al vaglio degli inquirenti, così come i documenti riguardanti gli esami medici della piccola. La bambina, infatti, è stata sottoposta a una serie di accertamenti per verificare gli episodi di violenza. Alcuni dei ragazzini che sono attualmente indagati hanno negato i fatti rimarcando di non apparire nelle immagini sui telefonini. Il commissariato li avrebbe ascoltati e starebbe accertando i fatti insieme al pm al quale è stato affidato il fascicolo.