Un lotto di bastoncini con crusca di frumento Conad sono stati ritirati dal mercato per rischio chimico: l'annuncio del Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ha pubblicato l’annuncio di un lotto di bastoncini con crusca di frumento Conad ritirati dal mercato per rischio chimico. Dopo le bottiglie di Coca Cola ritirate, infatti, nella mattinata di mercoledì 19 febbraio è apparso un secondo comunicato. Chiunque avesse acquistato i prodotti in questione è invitato a riportarli nel punto vendita dove sono stati comprati e in qualsiasi caso a non consumarli.





Bastoncini con crusca di frumento ritirati

Alcuni lotti di bastoncini con crusca di frumento venduti a marchio Conad Picersi sono stati ritirati dal mercato. L’annuncio è apparso nella sezione “richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” del sito web del Ministero della Salute, a pochi giorni di distanza da quello riguardante le bottiglie di Coca Cola in vetro.

Il lotto ritirato del prodotto, nel dettaglio, è venduto in confezioni da 375 grammi cadauna. Si tratta del “S 04/05/2021” commercializzato presso Conad S.C. di Via Michelino, 59 a Bologna. “Il marchio di identificazione dello stabilimento – si legge nel comunicato pubblicato dal Ministero della Salute – è Molino Nicoli S.p.A.”. La sede dello stabilimento del prodotto è Via Antonio Locatelli numero 6, CAP 24060, Costa di Mazzate (Bergamo). La data di scadenza o termine minimo di conservazione è fissata al 04 Maggio 2021

Il nome del produttore, invece, è “Molino Nicoli S.p.A.”. “Il motivo del richiamo del prodotto – riporta infine il comunicato – è per rischio chimico“, legato alla presenza di deossinivalenolo in dosi superiori di quelle previste dalla legge (regolamento CE 1881/2006 e S.M.I).