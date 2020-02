Trapianto di cuore riuscito per Ilaria Savino, la bambina di Marcianise

Il trapianto di cuore per Ilaria Savino è riuscito: la bambina di 11 anni di Marcianise è stata operata all'ospedale Monaldi di Napoli.

Operazione riuscita per Ilaria Savino: la bambina di 11 anni ha subito un trapianto di cuore all’ospedale Monaldi di Napoli. La ragazzina viveva attaccata ad una macchina con l’ausilio di un cuore artificiale, ma ora tutto si è risolto per il meglio. A dare la lieta notizia è stato il giornalista ed ex sindaco di Marcianise, Antonello Velardi.





Antonello Velardi ha annunciato sul suo profilo Facebook che il trapianto di cuore per la piccola Ilaria Savino è andato a buon fine. La bambina di 11 anni che viveva attaccata a una macchina è stata sottoposta a un delicato intervento presso l’ospedale Monaldi di Napoli. “Si è concluso poco prima delle 19 l’intervento di trapianto del cuore di Ilaria, la ragazza undicenne di Marcianise entrata stamattina in sala operatoria al Monaldi”, annuncia il giornalista.

“L’operazione si è conclusa, il cuore trapiantato è ripartito: batte regolarmente. La circolazione non è più affidata alla macchina che ha accompagnato Ilaria in quest’ultimo anno. Una parte dell’equipe è ancora al lavoro in sala operatoria, Ilaria sarà trasferita in terapia intensiva a momenti”.

L’ex sindaco di Marcianise ha poi aggiunto: “Il primario Andrea Petraio è uscito e ha incontrato i genitori, in attesa all’esterno del blocco operatorio”. Un’operazione durata 24 ore che ha letteralmente sfinito l’equipe operatoria. “Occorrerà adesso attendere un po’ – precisa Velardi – per avere notizie certe sul prosieguo. Le prossime 24/48 ore saranno decisive“. Infine ringrazia l’intera equipe, la famiglia e il popolo del web e lancia l’hashtag: #forzailaria.