Incendio in un appartamento a Torino: donna muore intossicata dal fumo

Una donna è morta intossicata dal fumo di un incendio divampato nel suo appartamento a causa della caduta di una candela.

Tragedia a Torino: cade una candela e scoppia un incendio in un appartamento. Una donna è morta intossicata dal fumo del rogo divampato in pochissimi minuti all’interno della sua abitazione. La vittima, da quanto si apprende, aveva 59 anni. Le fiamme hanno avvolto la struttura nelle prime ore del mattino di mercoledì 19 febbraio in via Torino 4, a Condove.





Torino, incendio in un appartamento

Una donna di 59 anni, Ombretta Bussolino, è morta a seguito dello scoppio di un incendio nel suo appartamento nei pressi di Torino. Da quanto si apprende dai quotidiani locali, inoltre, il rogo è divampato all’alba di mercoledì 19 febbraio a causa della caduta di una candela. La struttura di via Torino 4, a Condove, è andata in fiamme in tempi rapidissimi e la donna non è riuscita a scappare.

La vittima sarebbe rimasta infatti intossicata dal monossido sprigionato dal fumo prima che i vigili del fuoco riuscissero a intervenire per salvarla. Soffriva di problemi psichiatrici ed era assistita da un tutore, ma era comunque in grado di vivere da sola.

Nel momento in cui i soccorsi sono giunti sul posto, intorno alle ore 5, (i vigili del fuoco, alcune ambulanze del 118 e i carabinieri), nulla è stato possibile per salvare la donna. I medici hanno tentato di rianimare la donna ma invano: i fumi inalati si sono rivelati fatali. Ne è stata dichiarato quindi il decesso. Nell’appartamento sono state ritrovate diverse candele: le ipotesi degli inquirenti propendono per la caduta di una di queste. Rimangono comunque da accertare le cause del rogo.

Sono in corso le indagini.