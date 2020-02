Addio a Marina Aiardi, morta a causa di una malattia che non aveva speranza di cura: lascia marito, due figli, padre, fratello e sorella.

Tragedia a Ospitaletto, dove Marina Aiardi è morta a 57 anni dopo una dura lotta contro un male incurabile. La donna, sposata e madre di due figli, si è spenta in ospedale nella giornata di martedì 18 febbraio 2020.

Morta Marina Aiardi

Durante la malattia a seguire Marina erano stati i medici del reparto di Oncologia della Poliambulanza, mentre il decesso ha avuto luogo alla Domus Salutis di Brescia dove era stata ricoverata dopo le complicanze sorte negli ultimi giorni.

Da tempo la donna soffriva di un male che purtroppo non aveva alcuna speranza di cura e che non le ha lasciato scampo. Residente a Ospitaletto, lascia il marito Enrico, i figli Nicola con Shirley e Roberta con Stefano, il padre Arturo, il fratello e la sorella. Tutti loro hanno voluto ringraziare tutto il personale medico e infermieristico che ha aiutato Marina per le amorevoli cure donate alla donna.

La camera ardente è stata allestita nella sua abitazione di Via Salvemini a Ospitaletto.

Mercoledì 19 febbraio alle 19:00 avrà luogo una veglia funebre prima di darle l’ultimo saluto ai funerali in programma il giorno seguente. Il corteo partirà alle 14.15 dall’abitazione per dirigersi verso la Chiesa dove avrà inizio la cerimonia alle 14:30.





Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza di parenti e amici che la ricordano come una persona speciale. “É stata per anni la mia vicina di casa e ho visto nascere Roberta (la figlia). Una donna e persona meravigliosa, buona e generosa“, ha scritto qualcuno. “Ciao amica mia, mancherai a tutti“, “Ciao Marina, salutami la mamma“, hanno aggiunto altri.