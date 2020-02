Sul caso dell'omicidio di Luca Sacchi sono emersi dei messaggi vocali esclusivi di Paolo Pirino e Valerio del Grosso.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Luca Sacchi, il personal trainer ucciso a Roma: sono emersi, in particolare alcuni messaggi vocali di Paolo Pirino e Valerio Del Grosso. Stando a quanto emerge dai telefonini dei due ragazzi, infatti, pare che Luca e i compagni siano stati tratti in una trappola.

Omicidio Sacchi, messaggi vocali esclusivi

Valerio del Grosso e Valerio Rispoli si sarebbero scambiati alcuni messaggi vocali la sera dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto il 23 ottobre 2019. Dai loro telefonini, infatti, emergono importanti indizi. “A quattro e due glieli stiamo a levà tutti – si sente in un vocale -. Ha detto che non se pija a sto prezzo perché fa schifo, Vale già stiamo a fa le cose strane che iene hai fatta vede una e ne porti n’altra ancora, nun poi fa cose, lui è svegli, c’ha i soldi pe poté prende ste cose.

Me spieghi a quanto gliela hai messa e quanto se la deve prende ste cose“. Per gli inquirenti non ci sarebbe alcun dubbio: Luca e i compagni sono stati condotti in una trappola.

Il piano del killer e del complice Paolo Pirino per l’omicidio appare premeditato, secondo gli agenti che hanno vagliato i messaggi. Infatti, a poche ore dalla morte del 24enne, Del Grosso e Rispoli si erano accordati per truffare a Giovanni Princi ed Anastasiya Kylemnik. Una ricostruzione che non appare molto diversa da quanto accaduto già in passato ai danni di due pusher albanesi di San Basilio.

mentre le indagini sul caso si sono chiuse, il 31 marzo si terrà il processo alla prima corte d’Assise del tribunale capitolino.

In Aula ci saranno, oltre agli esecutori dell’omicidio, anche Giovanni Princi, Marcello de Propris con il padre Armando e Anastasiya Kylemnik.