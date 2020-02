Rifiuta un rapporto con una donna appena conosciuta e viene da lei gettato dalla finestra: questo quanto accaduto ad un ragazzo di Edolo.

Paura a Edolo, comune in provincia di Brescia, dove una donna ha gettato dalla finestra un ragazzo di 25 anni che si era rifiutato di avere un rapporto sessuale a pagamento con lei. Il giovane è precipitato per circa 8 metri ma fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

Rifiuta rapporto con una donna: gettato dalla finestra

I due si erano conosciuti da poche ore in un negozio del paese: la donna, trasferitasi lì da poco, stava tornando a casa con due borse molto pesanti e avrebbe chiesto al 25enne e ad un suo amico di aiutarla. I due l’avevano quindi accompagnata a casa e il giovane le aveva lasciato il numero, forse sperando di approfondire la sua conoscenza.

Poco dopo la donna l’ha quindi contattato invitandolo a casa sua. Il ragazzo ha accettato, ignaro di quello a cui sarebbe andato incontro.

Non appena arrivato, lei avrebbe chiuso a chiave il suo appartamento e gli avrebbe chiesto di avere un rapporto a pagamento con lei. Di fronte al suo rifiuto, lei ha iniziato a minacciarlo dicendogli che avrebbe fatto intervenire alcuni suoi amici per sistemare la pratica. Al che lui è corso verso la finestra del soggiorno per chiedere aiuto.





Purtroppo non ha trovato nessuno che potesse soddisfare le sue richieste. Anzi, ha scatenato ancora di più la furia della donna che si è sarebbe scagliata contro di lui gettandolo dalla finestra. Immediata a quel punto la chiamata ai Carabinieri e ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, l’hanno subito trasportato all’ospedale civile di Brescia. Fortunatamente, nonostante un volo di circa 8 metri, le sue condizioni non sono critiche.

Ha riportato alcune fratture e lesioni, soprattutto agli arti inferiori, ed è ricoverato in prima ortopedia.

Nel frattempo i militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e denunciato la donna per tentata estorsione e lesioni personali gravi.