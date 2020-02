Tenta di uccidere i genitori e, al loro arrivo impedisce a militari e sanitari di entrare in casa: protagonista dell'episodio è un ragazzo di 24 anni.

Paura a San Michele di Ganziaria, comune in provincia di Catania, dove un ragazzo di 24 anni ha tentato di uccidere i propri genitori aggredendoli e ferendoli per poi barricarsi in casa. Le forze dell’ordine l’hanno arrestato e condotto in carcere.

Tenta di uccidere i genitori

L’aggressore, di cui non sono ancora note le generalità, stava litigando con i suoi genitoi quando ha iniziato a dare in escandescenze. Prima ha sferrato una coltellata in testa del padre, 65 anni, poi ha colpito la madre, 57 anni, alla tempia con un cacciavite. Sentendo le urla e le violenze, i vicini hanno dunque chiamato i Carabinieri. A sentire il loro arrivo però il giovane si è barricato in casa impedendo a loro e ai sanitari del 118 di fare ingresso nella sua abitazione.

Soltanto dopo una lunga mediazione con i militari dell’Arma ha permesso l’ingresso dei volontari del 118 che hanno immediatamente trasportato i genitori in ospedale.

Il padre è ricoverato a Caltagirone con un “trauma cranico minore con infrazione della teca cranica in sede fronto-parietale- sinistra con ferite lacero contuse multiple al cuoio capelluto”. Per lui la prognosi è di 30 giorni. La madre invece si trova a Cannizzaro di Catania in condizioni molto più gravi tanto che i medici avrebbero parlato di pericolo di vita.





Intanto sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli uomini della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catania. Qui hanno sequestrato il coltello e il cacciavite utilizzati dal figlio. Quest’ultimo si trova invece in carcere a Caltagirone in attesa dell’interrogatorio, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica calatina.