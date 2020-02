Mercoledì 19 febbraio è morto Augusto Reina, il patron del Disaronno: aveva 80 anni.

Morto Augusto Reina, il cordoglio

Si è spento all’età di 80 anni il patron del Disaronno, Augusto Reina, morto nella serata del 19 febbraio. Oltre ad aver reso noto il liquore in tutto il mondo, l’imprenditore era un grande appassionato di sport. La società e la squadra per la quale lavorava hanno espresso il loro cordoglio su Facebook. “Il Consiglio della Società Calcistica Caronnese partecipa con grande dolore alla perdita del suo Presidente Augusto Reina.

Brillante imprenditore a capo di una delle più importanti aziende di beverage al mondo, Reina aveva sposato i valori della Caronnese negli anni 90 entrando all’interno del Consiglio di Società, per poi diventarne Presidente negli anni successivi. Grazie alla sua riconosciuta impronta manageriale Augusto Reina nel corso del tempo ha saputo far crescere la Caronnese su tutti i fronti, facendola diventare una società modello pronta per solcare il professionismo”.

Un successivo comunicato della società ripercorre alcuni eventi significativi dell’esperienza di presidente di Augusto. “Nei primi anni della sua presidenza la prima squadra è stata protagonista di un duplice salto di categoria. Dalla Promozione all’Eccellenza fino alla Serie D, una categoria che non ha mai lasciato fino ai giorni nostri”.

“Reina – prosegue la nota – ha sempre creduto nei giovani: sotto la sua guida la Caronnese ha sviluppato il suo vivaio raggiungendo importanti riconoscimenti a livello regionale e anche nazionale”.

“Ha sempre dimostrato grande passione per la crescita sportiva dei più piccoli campioni in erba (molto spesso era presente sugli spalti anche a tifare per le squadre più giovani). Dotato di una spiccata personalità e di grande umanità, il Presidente Reina mancherà sicuramente non solo ai suoi consiglieri e più ristretti collaboratori ma anche a tutti coloro (squadre, staff tecnici ma anche genitori) con cui ha condiviso gioie e felicità”.