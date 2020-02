Auto precipita per 20 metri nel dirupo e sfonda il guardrail

Paura per una mamma e suo figlio: mentre viaggiavano sulla loro auto sarebbero improvvisamente precipitati per 20 metri in un dirupo.

L’auto sfonda il guardrail e precipita per 20 metri in un dirupo: dramma vicino a Varese. Una mamma e suo figlio si sono salvati per miracolo dove il gravissimo incidente registrato sulla strada statale 223 all’altezza di Piacco, in provincia di Varese. Entrambi gli occupanti della Fiat Panda avrebbero riportato delle ferite di lieve entità e sarebbero stati trasferito presso l’ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalla vettura madre e figlio.





Auto precipita in un dirupo

Dramma nel pomeriggio di martedì 18 febbraio in provincia di Varese: un’auto sfonda le barriere protettive e precipita per 20 metri in un dirupo. A bordo viaggiano una mamma e il figlio, che stavano percorrendo la statale 223 all’altezza di Piacco.

Stando alle primissime informazioni, pare che la Fiat Panda sulla quale viaggiavano i due passeggeri abbia sfondato il guardrail per poi fare un volo di circa 20 metri. Ancora ignota l’esatta dinamica e le cause di quanto accaduto. Tuttavia, la chiamata di soccorso è arrivata intorno alle ore 16 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, alcune ambulanza, l’automedica e gli operatori sanitari. I pompieri hanno estratto dal veicolo i due occupanti che sono rimasti lievemente feriti. La madre di 83 anni e il figlio di 60 sono stati trasferiti in codice giallo all’ospedale: non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Luino che hanno avviato le opportune indagini sul caso.

L’auto è stata successivamente rimossa dal burrone grazie all’ausilio di una gru.