Una forma rara e invasiva di meningite ha colpito una bimba di Langhirano, morta a sei anni in un ospedale di Parma.

Tragedia a Parma, dove una bimba di sei anni è morta a causa di una meningite batterica. La forma che l’ha colpita, quella da streptococco beta emolitico di gruppo A, è particolarmente rara e invasiva e per essa non è disponibile un vaccino.

Bimba morta di meningite a Pama

La piccola, residente a Langhirano, comune del parmense, era stata ricoverata in ospedale nella giornata di venerdì 14 febbraio 2020. A causa dell’aggravamento delle sue condizioni i medici avevano optato per trasferirla nel Centro di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove però è andata incontro al decesso. La vittima, di cui non sono note le generalità, frequentava la prima elementare in una scuola di Parma. Tra i diversi messaggi di cordoglio vi è anche quello delle Aziende sanitarie di Parma che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia della bimba.

L’azienda Usl di Parma ha specificato che per questa forma di meningite non è prevista alcuna profilassi antibiotica.

In via precauzionale si procede soltanto con l’esecuzione di un tampone faringeo alle persone che sono state a contatto più stretto con il malato, anche in assenza di sintomi da parte loro. Hanno infine ribadito che purtroppo per le infezioni da streptococco beta emolitico di gruppo A non vi è ancora un vaccino.





In virtù di ciò i medici della Pediatria di Comunità dell’Azienda Usl del Distretto di Parma hanno eseguito dunque il tampone faringeo ai compagni di classe della piccola e ai suoi insegnanti. La medesima procedura è stata seguita per i familiari, recatisi negli ambulatori del Servizio di Igiene e sanità pubblica. Qualora qualcuno risultasse positivo al test, gli addetti somministreranno un antibiotico.