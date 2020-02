Sarebbe rimasta gravemente ferita la donna di 83 anni precipitata da un palazzo a Varese: è stata trasferita in codice rosso in ospedale.

Una donna di 83 anni precipita da una palazzo a Varese: dramma nella mattinata di giovedì 20 febbraio. La signora è stata immediatamente soccorsa dal personale medico del 118 giunto rapidamente sul posto. Stando alle prime informazioni sarebbe stata trasferita in codice rosso all’ospedale Del Ponte. Le sue condizioni sono gravissime, la prognosi è riservata. Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sono in corso le opportune indagini delle forze dell’ordine.





Varese, donna precipita da palazzo

Precipita da un palazzo in viale Ippodromo a Varese: è stata ricoverata in condizioni gravissime una donna di 83 anni. Il dramma si è verificato nella mattinata di giovedì 20 febbraio intorno alle ore 7:30. I sanitari e i medici dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza si sono precipitati sul posto.

Dopo aver stabilizzato l’anziana, l’hanno trasferita in codice rosso all’ospedale. All’arrivo al Del Ponte di Varese (verso le ore 8), inoltre, le sue condizioni erano molto gravi. La prognosi, però, rimane riservata.

Indagini in corso

Alcuni passanti avrebbero visto l’anziana signora sporgersi sul balcone, ma non sarebbero riusciti a intervenire in tempo per evitare la caduta. Inoltre, non è chiaro se si tratti di un gesto volontario o di un incidente. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Sul posto, oltre alle ambulanze erano presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della questura e della polizia locale di Varese. I pompieri hanno chiuso momentaneamente la strada per permettere i soccorsi e hanno utilizzato un’autoscala per entrare nell’abitazione dell’anziana.