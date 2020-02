Incendio a Sant’Antioco: due auto distrutte dalle fiamme nella notte

Uno spaventoso incendio ha colpito nella notte la cittadina di Sant'Antioco, in Sardegna: alcune auto sarebbero andate in fiamme.

Paura a Sant’Antioco: nella notte è divampato un vasto incendio che ha bruciato alcune auto in sosta nei pressi di viale Trento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri e i vigili del fuco per domare le fiamme. Ancora ignote le cause scatenanti il rogo. L’incendio è scoppiato intorno alle 3 del mattino di giovedì 20 febbraio, per cause ancora in fase di accertamento. non si esclude l’ipotesi di rogo colposo.





Incendio a Sant’Antioco

Un devastante incendio è scoppiato nelle prime ore del mattino (intorno alle 3 e mezza) di giovedì 20 febbraio a Sant’Antioco, in Sardegna. Due auto sono andate distrutte dalle fiamme, ridotte a un cumulo di lamiere. Ancora incerte le cause alla base del rogo, ma sono in corso le opportune indagini sul caso.

Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco di Carbonia, la Radiomobile dei Carabinieri con i colleghi di Sant’Antioco e una volante della polizia. Sono in corso le opportune indagini e non si esclude alcuna pista. Tra le ipotesi vi è anche quella di rogo colposo.

Episodio precedente

Un episodio molto simile era accaduto anche tredici giorni fa, sempre nella cittadina lagunare di Sant’Antioco. In quell’occasione, infatti, furono incendiate la vettura della responsabile dei servizi sociali del comune e l’Ape di un pensionato. Inoltre, la stessa notte andò in fiamme anche il chiosco bar Waikiki nel lungomare. I carabinieri stanno indagando sui possibili collegamenti dei tre episodi.