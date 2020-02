Scontro tra furgoni sulla ss 196 in provincia di Cagliari. Il bilancio è di un morto e 4 feriti, uno dei quali in coma.

Incidente mortale tra furgoni sulla statale 196, in provincia di Cagliari. Un uomo ha perso la vita in uno scontro avvenuto lungo la strada nella zona di Decimomannu.

Incidente tra furgoni a Cagliari

Altro incidente fatale sulle strade italiane. Questa volta siamo a Decimomannu, in Sardegna, lungo la strada statale 196. Sono le 11 e mezza del mattino quando, al chilometro 1500 della statale, un furgone della ditta di spedizioni Bartolini ha perso il controllo, finendo nell’altra carreggiata. Il furgone, che era diretto a Villasor, ha colpito un furgone che viaggiava nella corsia opposta, e che aveva a bordo tre persone. L’impatto è stato violento e sono subito state allertati i mezzi di soccorso che sono intervenuti sul posto. Presenti sul luogo dell’incidente, oltre al 118, anche i carabinieri di Decimomannu e i Vigili del Fuoco.





Il bilancio

Lo scontro violento tra i due furgoni ha causato non solo dei feriti ma anche una vittima: si tratta del conducente del mezzo colpito dal corriere Bartolini.

Nonostante gli svariati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, l’impatto per il conducente è stato fatale. I due passeggeri che viaggiavano con lui, invece, presentano ferite lievi. Per i passeggeri del mezzo Bartolini l’impatto non è stato fatale, ma su uno di loro -il passeggero- ha causato gravissime conseguenze. Il ragazzo, 25enne, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, si trova ora in coma. Il conducente del veicolo, invece ha riportato lesioni non gravi. Intanto la dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire.