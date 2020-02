Sono in tutto dodici i comuni che hanno sospeso tutte le loro attività pubbliche a seguito dell'emergenza coronavirus e del focolaio di Codogno.

Sono in totale dodici i comuni che hanno sospeso o annullato ogni tipo di attività pubblica a seguito del focolaio di coronavirus divampato a Codogno, nel lodigiano, e che di fatto sono da considerare in isolamento. Di questi, dieci comuni si trovano in Lombardia, uno in Emilia Romagna e uno in Veneto. Tra le ordinanze comunali annunciate nei suddetti centri vi è inoltre lo stop ai festeggiamenti per l’imminente carnevale e la chiusura degli istituti scolastici.



Coronavirus, i comuni in isolamento

Stando agli ultimi aggiornamenti in materia i comuni che attualmente hanno predisposto misure di isolamento i quarantena sono in tutto dodici e di questi quelli lombardi sono Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Maleo, Fombio, Somaglia, Bertonico, Castelgerundo, Terranova dei Passerini e San Fiorano; tutti in provincia di Lodi.

In particolare a Casalpusterlengo sono stati chiusi anche ristoranti, bar e uffici comunali, mentre a Codogno secondo un’ordinanza del sindaco anche: “Tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di assembramento pubblico”.

A Castiglione chiusa anche la biblioteca pubblica.





Scuole chiuse anche in provincia di Piacenza

In Emilia Romagna invece il comune di Piacenza ha deciso l’annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche, malgrado non vi siano stati riscontrati casi di coronavirus, mentre sia in provincia che nel capoluogo le scuole rimarranno chiuse. Le autorità del comune di Lodi stanno invece valutando in queste ore se chiudere o meno le scuole presenti sul territorio. La chiusure delle scuole è stata approntata anche in tutti i comuni della Lombardia coinvolti a seguito di un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza.

Nel comune Veneto di Vo’ Euganeo invece sono stati chiusi a tempo indeterminato tutti gli istituti scolastici e gli esercizi commerciali. Del paese padovano sono infatti originari i due anziani trovati positivi al coronavirus nella serata del 21 febbraio.

Proprio parlando della chiusura delle scuole a Vo’ il Presidente del veneto Luca Zaia ha dichiarato: “Stiamo predisponendo un presidio, molto probabilmente nelle scuole visto che saranno chiuse, in modo tale da procedere e identificare eventuali altri casi positivi.

Ho chiesto anche di fare un tampone a tutti i ricoverati con sintomi influenzali gravi”.