In Liguria sono in corso controlli su 7 persone tornate dalla Cina che potrebbero aver contratto il coronavirus.

Il Presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato che 7 persone rientrate dalla Cina si trovano all’ospedale San Martino di Genova per effettuare dei controlli e verificare se siano positivi al coronavirus. Ha poi dato l’appuntamento alle 17:30 per tutti gli aggiornamenti sulla situazione della regione che saranno visibili sulla sua pagina Facebook.

Coronavirus in Liguria: controlli in corso

Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un nucleo familiare da poco tornato da un viaggio in terra cinese, la loro patria natale. Alcuni membri avrebbero presentato i sintomi tipici dell’infezione che in Cina continua a causare morti e contagi. Per questo sarebbe scattata l’applicazione del protocollo di sicurezza.

Il personale medico del suddetto nosocomio genovese sta effettuando i test necessari per capire se la famiglia abbia o meno contratto il virus.

Non è ancora noto in che parte della Cina si siano recati, se nell’epicentro dell’infezione (la provincia di Hubei) o in altre zone. Né è chiaro da quanto siano rientrati in Italia dopo il viaggio. L’unica cosa certa, confermata dal Presidente Toti, è che già dal 16 febbraio 2020 erano sottoposti a sorveglianza attiva. Il medesimo ha poi aggiunto che il sistema sanitario ligure è assolutamente pronto a fronteggiare qualsiasi tipo di eventuale emergenza.

Soltanto poche ore prima la Lombardia aveva confermato i suoi primi tre casi di coronavirus precisamente a Codogno (Lodi). Si tratta di un uomo di 38 anni, a quanto si apprende in gravi condizioni in terapia intensiva, di sua moglie e di un loro conoscente.