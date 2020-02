Test in corso a Piacenza per verificare che una donna, collega di una persona risultata positiva, non abbia contratto il coronavirus.

Una donna è ricoverata a Piacenza nel reparto di Malattie Infettive dove i medici hanno effettuato un tampone per vedere se abbia contratto il coronavirus. Lo ha annunciato la Regione Emilia Romagna, specificando che, essendo sua collega di lavoro, ha avuto dei contatti con il 38enne risultato positivo a Codogno.

Coronavirus a Piacenza

L’uomo che nella medesima mattinata si è scoperto avere il virus proveniente dalla Cina lavorava infatti nella stessa azienda della donna. Stando a quanto ricostruito, lui avrebbe partecipato ad una cena con alcuni dipendenti della MAE di Fiorenzuola (in provincia di Piacenza) tra cui uno tornato dalla Cina. A scopo precauzionale la stessa è stata chiusa e una squadra sanitaria sta controllando tutti i dipendenti per vedere se siano stati contagiati.

Essendo la donna sintomatica, gli operatori l’hanno portata all’ospedale del capoluogo emiliano-romagnolo per accertamenti.

Qui il personale medico ha effettuato il tampone su un suo campione biologico ed è in attesa dei risultati. Questi arriveranno entro poche ore e chiariranno se i sintomi presentati siano da ricondurre o meno al coronavirus.

A dare le precedenti informazioni è stato in particolare il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi. Costui ha anche aggiunto che c’è piena collaborazione tra il ministero, Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna e le rispettive aziende sanitarie per la gestione della situazione. L’Asl della seconda ha anche confermato la disponibilità delle proprie strutture ospedaliere ad accogliere eventuali pazienti che non possono accedere al Pronto Soccorso di Lodi attualmente chiuso. Sta poi provvedendo a realizzare tutte le misure di isolamento e sorveglianza concordate con i colleghi lombardi.