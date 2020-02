Diverse migliai di cosmetici soto stati posti sotto sequestro in quanto non a norma e potenzialmente pericolosi per gli acquirenti.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno posto sotto sequestro oltre 30 mila cosmetici per aver riscontrato irregolarità nell’azienda di produzione. Come conseguenza hanno sospeso la licenza della stessa.

Sequestro di cosmetici in provincia di Salerno

Recatisi presso la struttura per le consuete verifiche, le forze dell’ordine hanno notato innanzitutto che mancava la documentazione autorizzativa, cosa che ha portato alla sospensione dell’intera azienda. In più hanno rilevato che moltissimi prodotti presenti al suo interno non erano a norma, motivo per cui li hanno sequestrati.

Si tratta di oltre 30 mila dispositivi medici e prodotti cosmetici. Tutti avevano dichiarazioni e marchio CE che però non rispettavano le normative vigenti. Per ognuno di essi mancava poi qualsiasi documento che ne attestasse la sicurezza la conseguente notifica al Ministero della Salute.





Per questo, non essendo conformi agli standard, avrebbero potuto potenzialmente essere pericolosi per la salute degli acquirenti.

In più le documentazioni che certificano la sicurezza di questo tipo di merce sono obbligatorie. Esattamente come il cibo, anche i cosmetici e i dispositivi medici sono frequentemente sottoposti a controlli da parte dei Nas perché eventuali irregolarità possono provocare anche gravi danni su chi li acquista. Non essendoci, i militari si sono visti costretti a porre sotto sequestro i prodotti e conseguentemente far sospendere l’attività dell’azienda del capoluogo campano.

Soltanto il giorno prima le Fiamme Gialle di Como avevano sequestrato diversi articoli di carnevale in quanto non conformi agi standard e privi dei marchi di sicurezza.