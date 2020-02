Carnevale di Sciacca, bambino di 4 anni muore cadendo da un carro

Tragedia al carnevale di Sciacca, dove un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto da un carro e aver battuto la testa.

Doveva trascorrere una giornata di scherzi, risate e festeggiamenti. Per un bambino di 4 anni la sfilata di carnevale di Sciacca si è rivelata una tragedia. Il piccolo, infatti, è caduto da un carro e, per cause ancora in fase di accertamento, ha battuto la testa. Immediato il soccorso del personale medico giunto tempestivamente sul posto: ogni tentativo di salvataggio, però, si è rivelato vano. Il bimbo è morto e il carnevale è stato annullato. Le forze dell’ordine hanno avviato le opportune indagini sul caso.





Carnevale Sciacca, bambino cade da carro

Tragedia al carnevale di Sciacca, in Sicilia: un bambino di 4 anni è morto dopo aver battuto la testa cadendo da un carro. L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì 21 febbraio: la sfilata è stata annullata. Secondo le primissime ricostruzioni, inoltre, pare che il piccolo fosse stato messo sul carro quando era ancora fermo.

Non appena il trattorista è partito, però, il piccolo è caduto. Battendo rovinosamente la testa a terra è morto. L’incidente si è verificato in via Figuli, poco prima dell’ingresso dei carri nella piazza Mariano Rossi e il carro coinvolto è “Volere volare” dell’associazione “E ora li femmi tu”. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e dei sanitari, per il bambino non c’è stato nulla da fare. Trasferito d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, è morto poco dopo il ricovero. Il sindaco, Francesca Valenti, ha manifestato il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia del bimbo. La polizia, infine, ha aperto un’inchiesta.

Episodio precedente

Un incidente simile si era verificato durante una sfilata a Bologna lo scorso anno: Gianlorenzo Manchisi era morto a due anni dopo essere caduto da un carro durante la sfilata di Carnevale.