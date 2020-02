Coronavirus, il messaggio dell’imprenditore cinese contro il razzismo

L'imprenditore cinese Francesco Wu ha voluto lanciare un messaggio antirazzista dopo i contagi di coronavirus a Codogno lanciando un ironico hashtag.

Nel pieno della psicosi da coronavirus, e dopo il focolaio divampato a Codogno nella giornata del 21 febbraio, l’imprenditore cinese Francesco Wu ha deciso di lanciare un ironico messaggio antirazzista facendosi fotografare con una mascherina sul volto in compagnia di una collega italiana. L’uomo, referente della Confcommercio Milano per l’imprenditoria straniera, ha voluto commentare in questo modo i 15 casi di coronavirus confermati in provincia di Lodi.





Coronavirus, l’ironia dell’imprenditore cinese



In un post pubblicato nella serata del 21 febbraio, l’imprenditore Francesco Wu ha scritto: “Dopo diversi casi in Lombardia voglio dimostrare che non ho paura dell’amica italiana Lorenza Morello. Come potete vedere #nonaverepauradeglitaliani”.

Era stato lo steso Wu negli ultimi giorni a denunciare diversi casi di razzismo nei confronti di cittadini e lavoratori cinesi in Italia a causa del pregiudizio verso di loro scatenato dall’epidemia di coronavirus.

Da tempo ormai numerose attività commerciali gestite da cinesi hanno infatti riscontrato un forte calo del fatturato per via del timore del contagio che ha preso il sopravvento tra la popolazione.

Intervenendo lo scorso 5 febbraio su Rai 3, Francesco Wu aveva espresso alcune perplessità sulle direttive emanate dal alcuni presidenti di regione del Nord: “Gli Italiani ed i cinesi adulti che ritornano dalla Cina che sono tanti ( migliaia ancora in arrivo ) non vengono controllati ( non volo diretto ma fanno scalo ) e non esiste nessun provvedimento di isolamento. Mentre per i bambini che ritornano dalla Cina e che sono pochissimi ( perché qui in Italia c’è scuola e non vacanza ed i bambini cinesi vanno a scuola perché per le famiglie cinesi la scuola è importante ) si richiede la quarantena“.