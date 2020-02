Nuovo caso di coronavirus in Veneto, a Dolo: un uomo di 67 anni è ricoverato in rianimazione. Si tratta del 19esimo caso in Italia.

Un altro caso di contagio da coronavirus in Veneto. Si tratta un uomo di 67 anni di Dolo, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Lo ha riferito all’ANSA il presidente del Veneto Luca Zaia. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso di Mirano, a Venezia in un primo momento e poi in rianimazione a Dolo (Venezia). In seguito al peggioramento delle condizioni, infine, è stato trasferito a Padova.

Coronavirus Veneto, nuovo caso a Dolo

Dopo i primi due contagi di coronavirus in Veneto e il primi decesso (un uomo di 78 anni), Luca Zaia (presidente della Regione) ha annunciato il 19esimo caso in Italia, a Dolo. Sarebbe un uomo di 67 anni il paziente contagiato da Covid-19 e ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova. Sono invece atterrati in mattinata a Pratica di Mare gli italiani a bordo della Diamond Princess.

Secondo caso a Vo’ Euganeo: le condizioni

Sarebbe ricoverato in condizioni stazionarie l’uomo di 67 anni di Vo’ Euganeo risultato positivo ai test di coronavirus in Veneto.

Adriano Trevisan, invece, è morto nella serata di venerdì 21 gennaio: è il primo decesso per Covid-19 in Italia. L’uomo di 67 anni, amico della vittima, secondo fonti della Regione, si trova in cura nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Padova.





Ultimo contagio in Lombardia

L’ultimo caso di coronavirus accertato in Lombardia è un paziente residente a Sesto Cremonese: sarebbe il 16esimo caso nella regione. L’uomo era ricoverato da 5 giorni nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Cremona, secondo quanto ha riferito il sindaco su Facebook. In una nota, inoltre, il primo cittadino del Comune ha spiegato di aver ricevuto la “notizia telefonica dal direttore generale dell’Ats Valpadana di Cremona che è stato rilevato un caso di Coronavirus sul territorio del Comune di Sesto ed Uniti.

In attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia -Assessore alla sanità ed in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi,…). Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori Non si rechi assolutamente al Pronto Soccorso, ma si rivolga al 112″.