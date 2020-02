Sono 7 i casi di coronavirus in Veneto: il primo è un uomo di 67 anni ricoverato in rianimazione a Dolo. Le parole del governatore Zaia.

“Sono arrivati a sette i casi di persone risultate positive ai test sul Coronavirus in Veneto”, lo ha detto il governatore della Regione Luca Zaia. Un caso di contagio da coronavirus in Veneto era stato registrato nella mattinata di sabato 22 febbraio a Dolo. Si tratta un uomo di 67 anni di Mira, ricoverato ora in rianimazione a Padova. Il paziente è stato trasferito al pronto soccorso di Mirano, a Venezia in un primo momento e poi in rianimazione a Dolo (Venezia). In seguito al peggioramento delle condizioni, infine, è stato trasferito a Padova. Altri nuovi casi sono stati registrati anche in Lombardia: tra questi anche due medici pavesi.

Coronavirus Veneto: sette contagi

Sono salite a 42 le persone contagiate in Italia. Dopo i primi due casi di coronavirus in Veneto e il primo decesso (un uomo di 78 anni), Luca Zaia, il governatore della Regione, ha annunciato sette nuovi casi in Veneto.

“I sette casi sono tutti di Vo’ Euganeo – ha chiarito Zaia -, tra cui due familiari del deceduto”. Sarebbero, da quanto si è appreso, la moglie la figlia dell’uomo. “Tra poco verranno impartite le linee guida da parte delle Regione Veneto ai comuni nei quali sono emersi casi di Coronavirus”, ha poi annunciato Zaia. Il governatore ha ribadito che “si stanno compiendo le verifiche di tutti i contatti ravvicinati avuti dalle persone risultate positive al Coronavirus”.

“Usciremo a breve – ha infine specificato il governatore – con le linee guida per tutti i comuni coinvolti. Stiamo continuando il lavoro con la task-force e ho sentito più volte il ministro della Salute Roberto Speranza e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli con i quali sono stato in videoconferenza stamane per circa un’ora”.

Zaia si rivolge poi ai cittadini: “Niente panico perché, ripeto, siamo davanti ad un virus influenzale con bassa letalità che purtroppo colpisce maggiormente gli anziani e persone con patologie pregresse e che hanno qualche complicanza”.

Secondo caso a Vo’ Euganeo: le condizioni

Sarebbe ricoverato in condizioni stazionarie l’uomo di 67 anni di Vo’ Euganeo risultato positivo ai test di coronavirus in Veneto. Adriano Trevisan, invece, è morto nella serata di venerdì 21 gennaio: è il primo decesso per Covid-19 in Italia. L’uomo di 67 anni, amico della vittima, secondo fonti della Regione, si trova in cura nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Padova. La seconda vittima italiana è una donna della Lombardia, morta nella mattinata di sabato 22 febbraio. Sono 29 i casi totali tra Veneto e Lombardia.

Mentre salgono a 3 nel Lazio.





Ultimo contagio in Lombardia

L’ultimo caso di coronavirus accertato in Lombardia è una paziente di 82 anni residente a Codogno (Lodi). La signora si era recata presso l’ospedale di Piacenza ed era stata ricoverata nel reparto Malattie Infettive. In seguito è risultata positiva ai test per coronavirus. Nel pavese sono stati contagiati anche due medici di Pieve Porto Morone, vicino alla bassa provincia di Lodi. I due medici, marito e moglie, sono risultati positivi ai primi test.

Un altro paziente residente a Sesto Cremonese è risultato positivo ai test. L’uomo era ricoverato da 5 giorni nel reparto di pneumologia dell’ospedale di Cremona, secondo quanto ha riferito il sindaco su Facebook. In una nota, inoltre, il primo cittadino del Comune ha spiegato di aver ricevuto la “notizia telefonica dal direttore generale dell’Ats Valpadana di Cremona che è stato rilevato un caso di Coronavirus sul territorio del Comune di Sesto ed Uniti.

In attesa di ulteriori provvedimenti che saranno presi da Regione Lombardia -Assessore alla sanità ed in via provvisoria e precauzionale invita la cittadinanza intera a limitare di intrattenersi in luoghi di ritrovo ed assembramento pubblico (es. bar, impianti sportivi, luoghi religiosi,…). Chi ha sintomi influenzali o problemi respiratori Non si rechi assolutamente al Pronto Soccorso, ma si rivolga al 112″.