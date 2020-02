Primi quattro casi di coronavirus in provincia di Bergamo: uno in città e tre in località vicine. Ancora ignote le modalità di contagio.

Per la prima volta vi è un caso di coronavirus nella città di Bergamo e altre tre positività sono sorte in due ospedali della provincia. Si tratta di un paziente al nosocomio di Seriate e di altri due di Alzano Lombardo, il cui Pronto Soccorso è stato chiuso per precauzione. Ancora le informazioni sono poche ed è in corso un vertice straordinario in Prefettura per valutare come.