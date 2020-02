Il commissario Angelo Borrelli ha provato a spiegare a cosa sia dovuta la così rapida diffusione del coronavirus in Lombardia e Veneto.

A chi gli ha chiesto a cosa fosse dovuta la rapida diffusione del coronavirus nel Nord Italia, il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli ha risposto dicendo una delle cause può ricondursi alla non riconoscenza dei sintomi da parte dei sanitari. Ha poi specificato che non si tratta comunque di una colpa perché individuare i sintomi e distinguerli da quelli di una normale influenza è molto difficile.