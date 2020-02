Sono in totale 9 le persone contagiate da coronavirus presenti in Emilia-Romagna: 5 sono ricoverate in ospedale e 4 si trovano nel proprio domicilio.

Dopo l’aumento dei casi di coronavirus in Lombardia, anche l’Emilia-Romagna ha registrato altre sei persone risultate positive ai test per un totale di nove. Si tratta di cinque piacentini e di un lombardo residente in provincia di Lodi, area considerata focolaio dell’epidemia.

Coronavirus in Emilia-Romagna: 9 casi confermati

Tra i nuovi casi registrati nella regione ci sono anche due medici e un infermiere dell’ospedale di Piacenza. Delle nove persone positive in territorio emiliano-romagnolo cinque sono ricoverate in ospedale e quattro si trovano in isolamento nel proprio domicilio. Ancora non sono chiare le modalità con cui abbiano contratto il virus e se abbiano avuto contatti con i casi delle zone più colpite.

I nuovi accertati si vanno ad aggiungere ai tre precedentemente confermati.

Questi ultimi erano un paziente di Maleo (in provincia di Lodi), un infermiere di Piacenza addetto al triage all’ospedale di Codogno e una signora di 82 anni residente nel lodigiano.

Visto l’andamento del quadro epidemiologico, il presidente della Regione Stefano Bonaccini in accordo con il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e le Università emiliano-romagnole ha deciso la sospensione dell’attività didattica (lezioni, esami, sedute di laurea) in tutti gli atenei dell’Emilia-Romagna da lunedì 24, a sabato 29 febbraio compresi. Sta inoltre valutando la chiusura di ogni scuola di ordine e grado, asili nido, impianti sportivi pubblici e privati e dei musei.