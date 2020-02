I sindaci di Ischia hanno firmato un'ordinanza contro il coronavirus che prevede che i cittadini lombardi e veneti non possano sbarcare sull'isola.

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, l’isola di Ischia ha disposto il divieto di sbarco per i residenti di Lombardia e Veneto. Il medesimo provvedimento, in vigore fino al 9 marzo 2020, prevede che non possano fare ingresso nemmeno le persone che abbiano soggiornato nelle suddette regioni negli ultimi quattordici giorni. I casi di contagio continuano infatti ad aumentare e hanno raggiunto una quota che va oltre i 130 accertamenti.

Coronavirus: Ischia vieta sbarchi

A prendere le decisione sono stati i sindaci dei sei comuni dell’isola in provincia di Napoli ovvero Ischia Porto, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana. Il provvedimento, firmato sotto forma di ordinanza sindacale, è valido da domenica 23 febbraio 2020 fino a lunedì 9 marzo 2020.

Nella disposizione si legge che il divieto rimarrà in vigore fino a quando non saranno disposti d’intesa con la competente autorità sanitaria idonei presidi sanitari prima degli imbarchi per l’Isola.

Questa la descrizione delle persone impossibilitate a fare ingresso:

i cittadini di nazionalità cinese provenienti dalle aree interessate dall’epidemia di coronavirus;

chiunque abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree colpite;

i residenti delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dai casi di contagio da COVID-19.





Per le prime due categorie l’ordinanza ottempera la misura governativa emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dall’intero esecutivo. Questa prevede infatti la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per chi rientri da zone a rischio. La quarantena è obbligatoria soltanto per chi è entrato in contatto con qualche persona positiva al virus.