Nuovi casi di Coronavirus in Italia: un 17enne residente in un paese della Valtellina e due persone a Torino

Nuovi casi di Coronavirus in Italia. Un ragazzo di 17 anni residente in un paese della Valtellina, ma che studia presso l’Istituto agrario di Codogno è risultato positivo al test. A Torino, inoltre, sono stati constatati altri due contagi. I casi, secondo le stime del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, sarebbero almeno 100, 89 dei quali nella sola Lombardia.

Coronavirus, positivo 17enne

Tornato a casa venerdì sera, nella mattinata di sabato un 17enne residente in un paese della Valtellina, ma che studia a Codogno, ha iniziato ad avvertire i primi sintomi del Coronavirus, tra cui febbre alta. I genitori, subito allarmati dalla situazione, hanno prontamente contattato il 112 e attorno alle ore 12 l’ambulanza è giunta sul posto per prelevare i campioni necessari allo svolgimento delle analisi.

Quest’ultimi sono stati inviati presso le strutture specializzate di riferimento per accertare se il ragazzo sia affetto o meno da Coronavirus. In seguito al test con tampone, quindi, è stato constatato il contagio del 17enne della Valtellina con frequentazioni a Codogno e nel frattempo si continuano a svolgere ulteriori verifiche in corso.

Coronavirus, nuovi casi a Torino

Altri due casi constatati anche a Torino e sono pertanto da aggiornare i dati forniti dal capo della protezione civile nominato commissario straordinario contro l’emergenza, Angelo Borrelli. Le persone contagiate dal Coronavirus in 5 regioni, infatti, sono al momento 78: 55 di loro sono in Lombardia, 16 in Veneto, 2 in Emilia Romagna, 1 nel Lazio (la moglie del cinese ancora ricoverato e il ricercatore italiano, ricordiamo, sono stati curati e dimessi) e 3 in Piemonte.

Due le persone morte, mentre una persona è stata dimessa allo Spallanzani.

Coronavirus bilancio 23 febbraio, oltre 100 casi

Salgono a più di 100 i contagi. È quanto emerge dall’aggiornamento fornito dal govenatore della Lombardia Attilio Fontana, il quale ha confermato che 89 sono i casi accertati in regione aiquali si sommano quelli in Veneto e Piemonte. L’ultimo caso è un ragazzo giovane in Valtellina. Aggiungendo che “Il punto di riferimento resta però il focolaio iniziale, quello di Lodi. A livello nazionale siamo sopra i 100”. Resta da capire chi possa essere il paziente 0: gli esami sul primo sospetto hanno dato esito negativo. E così quelli effettuati sugli 8 cittadini di origine cinese in Veneto.

Tutti i comuni in quarantena

Sono undici i comuni del lodigiano (Lombardia) e del Veneto in quarantena, interessati dai provvedimenti delle autorità e dal decreto del governo, per impedire la diffusione del virus.

Di seguito i paesi che non è permesso raggiungere e dai quali almeno per quindici giorni non si potrà uscire: Vò Euganeo, Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.