Coronavirus a Milano: chiusi teatri, musei e cinema

L'allerta per il Coronavirus a Milano è sempre più stringente: chiusi tutti gli spazi di aggregazione come musei, teatri e cinema.

In Lombardia è stata emanata un’ordinanza che prevede la sospensione di tutte le attività ricreative e aggregative a seguito della diffusione del Coronavirus a Milano. La conseguenza è stata ovviamente la chiusura di musei, cinema e teatri. Per la prima volta nella storia il Teatro alla Scala ha infatti annullato tutte le rappresentazioni in programma fino a nuovo ordine da parte delle autorità.

Coronavirus a Milano: chiusi teatri e musei

A seguito dell’ordinanza diramata in tutta la regione Lombardia è stata sospesa l’apertura al pubblico di musei e altri istituti di arte e cultura. Con un comunicato stampa il Teatro alla Scala ha sospeso l’attività di spettacoli in cartellone così come ance il Piccolo Teatro di Milano. La Pinacoteca di Brera è rimasta aperta regolarmente nella prima mattinata di domenica 23 febbraio, ma a seguito dell’emanazione dell’ordinanza ufficiale, tutti i visitatori sono stati invitati a lasciare il museo.

A Sesto San Giovanni è stata quindi disposta la chiusura di due centri commerciali a seguito della positività al virus di un uomo di 78 anni.

Chiuso l’Hangar Bicocca

“Gli spazi di Pirelli Hangar Bicocca saranno temporaneamente chiusi per rispettare le misure precauzionali legate al Coronavirus. Comunicheremo appena possibile il giorno di riapertura” è il messaggio che si legge sulla pagina Facebook dello spazio espositivo milanese a seguito della diffusione del Coronavirus.