In seguito all'emergenza Coronavirus il prezzo dell'Amuchina su Amazon ha raggiunto in alcuni casi cifre da record

L’emergenza Coronavirus in Italia sta spingendo sempre più persone a fare scorte di medicinali e mascherine, tanto che in molte farmacie sono finite. La conseguenza di tutto ciò è un aumento del prezzo dell’Amuchina che, ad esempio su Amazon, ha raggiunto cifre record.



Coronavirus, aumenta il prezzo dell’Amuchina

L’emergenza Coronavirus in Italia ha spinto gli italiani ad accumulare scorte di medicinali e mascherine. Ne sono una chiara dimostrazione i cartelli affissi sulle vetrine di quasi tutte le farmicie di Milano che avvisano la clientela di aver terminato le confezioni del disinfettante Amuchina e le mascherine. In base a quanto si evince da Adnkronos, il boom della ricerca di mascherine a Milano è avvenuto nel corso delle ultime ore, tanto che in molte farmacie sono finite e in quelle dove ancora qualche pezzo è disponibile sono vendute a prezzi esorbitanti.

Un’alternativa alla farmacia è rappresentata dalle vendite online, ma anche qui è possibile imbattersi in delle brutte sorprese.

Il prezzo delle mascherine e anche quello dell’Amuchina ha raggiunto in alcuni casi prezzi da record. Come già detto, i prezzi sono saliti anche nelle farmacie, ma è soprattutto su Amazon che i rincari in alcuni casi superano il 700%.





La corsa a mascherine e confezioni di Amuchina era già partita nei giorni scorsi, ma dopo la scoperta dei casi in Lombardia e Veneto vi è stata una richiesta ancora più alta, portando molti ad aumentare di conseguenza i prezzi. In farmacia, ricordiamo, l’Amucina Xgerm viene solitamente venduta ad un prezzo pari a circa 3 euro, prezzo massimo consigliato di 4.10, e online il prezzo è molto simile. Vista l’emergenza Coronavirus, però, la richiesta di questi prodotti è aumentata e in molti hanno deciso di rincarare i prezzi di mascherine e Amuchina che continuano ad essere molto ricercati.