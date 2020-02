Per Coronavirus scuole chiuse per una settimana anche in Piemonte: la decisione al termine dell'incontro alla protezione civile di Torino

Anche la Regione Piemonte ha preso disposizioni in merito alla diffusione del Coronavirus: scuole e università saranno chiuse su tutto il territorio. La stessa decisione è stata presa anche il Lombardia e Veneto a seguito dei numero contagi riscontrati in tutto il nord Italia.

Coronavirus: scuole chiuse in Piemonte

Il Nord Italia si blinda per limitare l’espansione del Coronavirus. I casi in Italia continuano ad aumentare e prefetti e sindaci si stanno organizzando per limitare contatti tra persone e assembramenti in luoghi pubblici. Dopo l’annullamento delle manifestazioni in occasione del week end di Carnevale, anche la Regione Piemonte, dopo Lombardia e Veneto, ha disposto la chiusura degli istituti scolastici per almeno una settimana. Il tavolo di sicurezza si è svolto nella sede della protezione civile di Torino alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino, il prefetto Palomba e i rappresentanti delle forze dell’Ordine.

“Le scuole di ogni ordine e grado – recita l’ordinanza – saranno chiuse per una settimana a seguito dell’emergenza per il Coronavirus“. Sospese tutte le attività anche al Conservatorio di Torino, così come le sale studio e i servizi mensa.





La situazione al nord

Piemonte, Lombardia e Veneto risultano essere le re regioni maggiormente colpite dal Coronavirus in Italia. La Regione Veneto, nella giornata di domenica 23 febbraio ha firmato l’ordinanza con la quale blocca il Carnevale di Venezia e tutte le altre manifestazione pubbliche, private, le scuole e i musei fino al 1 marzo.