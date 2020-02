Bambino investito e ucciso a Novara: travolto mentre era in bicicletta

Un bambino di dieci anni è stato investito e ucciso da una moto mentre andava in bicicletta assieme al padre a Novara. Il piccolo è morto in ospedale.

Tragedia a Novara, dove nella giornata del 24 febbraio un bambino di dieci anni è stato investito e ucciso a Novara, lungo corso Trieste. Il piccolo si trovava in sella alla sua bicicletta assieme al padre, quando per cause ancora da chiarire è sfuggito al controllo dei genitori finendo in mezzo alla strada. È stato a quel punto che una moto lo ha travolto a grande velocità, rendendo necessario il trasporto immediato all’ospedale maggiore di Novara dove però il bambino non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero.





Bambino investito e ucciso a Novara

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto effettuate dalla Polizia municipale il motociclista coinvolto nell’investimento sarebbe successivamente fuggito lasciando il piccolo agonizzante sulla strada. Rintracciato dagli agenti è stato quindi sottoposto all’alcoltest e al test antidroga e al momento rischia una denuncia per omissione di soccorso e omicidio stradale.

Non risulta ancora chiaro invece come abbia fatto il bambino a sfuggire al controllo del genitore.

Dopo essere stato investito, il piccolo è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale maggiore di Novara dove i medici ne hanno dovuto constatare la morte malgrado avessero tentato l’impossibile per cercare di rianimarlo

Il precedente a Bergamo

L’incidente di Novara ricorda l’episodio avvenuto lo scorso 18 febbraio a Bergamo, dove un bambino di otto anni era stato investito da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali. In quel caso il piccolo non ha perso la vita, ma è stato comunque portato in codice rosso presso l’ospedale Giovanni XXIII della città lombarda.