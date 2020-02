Sono risultati negativi al coronavirus tutti i test effettuati allo Spallanzani, compresa la coppia di Nettuno

Tutti i tamponi effettuati all’istituto Spallanzani sono risultati negativi al coronavirus, compresa la coppia di Nettuno. Il sindaco di Civitavecchia riguardo al residente tornato dal nord Italia ha affermato: “Tutto sotto controllo, la Asl mi ha garantito massimo monitoraggio”.

Coronavirus, negativa la coppia di Nettuno

I tamponi effettuati hanno dato esito negativo, a renderlo noto è stato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato: “Sono risultati negativi al Covid-19 tutti i test effettuati all’istituto Spallanzani, compresi i casi di Nettuno e quelli del Sant’Andrea. Invito tutti a mantenere toni bassi senza assumere iniziative di tipo estemporaneo. Il Sistema sanitario del Lazio e la rete infettivologica stanno lavorando a pieno regime per garantire la piena operatività dei protocolli sanitari”.

Il sindaco di Civitavecchia riguardo al residente nella cittadina laziale in isolamento preventivo dopo un periodo di permanenza nel nord Italia ha affermato: Tutto sotto controllo, la Asl mi ha garantito massimo monitoraggio”.

L’Asl ha comunicato infatti che: “Il soggetto in questione non risulta essere stato in contatto con casi di pazienti affetti da coronavirus“.

Nell’ultimo bollettino dell’istituto Spallanzani si legge: “Tutti i test di ricerca del nuovo coronavirus effettuati in questi giorni sono risultati negativi, ad eccezione della signora cinese, ancora in terapia intensiva ma con condizioni stabili, vigile e orientata e con respiro autonomo e ripresa dell’alimentazione. Il marito, tuttora ricoverato in regime ordinario, prosegue il percorso di riabilitazione“.