Registrata la quinta vittima del coronavirus in Italia: si tratta di un uomo di 88 anni residente nel lodigiano. 219 i casi accertati.

Sale a cinque il numero di morti per coronavirus in Italia: la quinta vittima è un uomo di 88 anni residente nel lodigiano. Lo ha fatto sapere il commissario straordinario della Protezione Civile Angelo Borrelli in conferenza stampa.

Coronavirus, quinta vittima in Italia

“Sono cinque le vittime. Si è da pochissimo aggiunto un decesso in Lombardia, si tratta di una persona adulta, un maschio di 88 anni di Caselle Landi (in provincia di Lodi, ndr)” ha riferito Borrelli in conferenza stampa, riportando i dati aggiornati alle 12 di lunedì 24 febbraio. Il capo della Protezione Civile ha poi diffuso il bollettino aggiornato dei contagi in Italia: “Sono 219 i contagiati, 5 deceduti e un guarito. In Lombardia ci sono in totale 167 casi, 163 i positivi e 4 i deceduti.

In Veneto 27 casi in totale, di cui un deceduto dunque 26 positivi attuali. L’Emilia Romagna ha 18 positivi attuali (due in più rispetto ai dati emersi nella mattinata, dopo la notizia di due nuovi contagiati, ndr). In Piemonte ci sono quattro contagiati, due casi sono stati esclusi a seguito di ripetute analisi. La regione Lazio conta in totale tre positivi di cui uno dimesso; ricoverata allo Spallanzani la coppia di cinesi”.





Di tutti i 219 casi accertati, sono “99 quelli in ospedale con sintomi. Altri 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare e non hanno particolari esigenze di cure”.

“In Italia c’è sicurezza, si può venire qui tranquillamente” ha concluso Borrelli, rassicurando esponenti della stampa estera presenti in sala e preoccupati per l’incolumità dei turisti nella Penisola.