Il progressivo diffondersi del Coronavirus potrebbe avere conseguenze per chi viaggia dall'Italia all'estero.

L’emergenza provocata dal progressivo diffondersi del Coronavirus in Italia potrebbe portare altri Paesi a chiudere le frontiere con la nostra penisola, con conseguenze sui nostri connazionali che intendono intraprendere dei viaggi all’estero. I morti italiani, con il caso dell’88enne deceduto in provincia di Lodi, sono saliti a 5. Si contano inoltre oltre 200 contagiati. L’Ufficio federale svizzero della sanità pubblica (Ufsp) segue da vicino l’evoluzione della situazione, ma per il momento non ritiene di introdurre misure supplementari. Ha dichiarato però che “i focolai presenti sul territorio italiano debbano ora essere controllati con tutti i mezzi”.

Coronavirus in Italia e viaggi all’estero

Come spesso accade in questi casi, la paura potrebbe prendere il sopravvento. Per il momento non ci sono da parte delle autorità competenti dei Paesi con cui l’Italia confina prese di posizione che mirano alla chiusura delle frontiere.

Persistono però focolai isolati di persone, anche autorevoli, che richiedono maggiori controlli sui confini o addirittura l’isolamento dell’Italia. Le pressioni inizieranno a farsi sempre più forti in questi giorni, soprattutto se aumenteranno i casi di contagio nel nostro Paese.

Francia

Il ministro della Salute francese Olivier Véran ha affermato che chiudere le frontiere “non avrebbe senso”. Questo “perché un virus non si ferma alla frontiera”. Di diverso parere è però stato il Sindaco di Mentone, Jean-Claude Guibal. “Per preservare la salute dei cittadini e delle cittadine di Mentone – ha dichiarato – chiediamo una mobilitazione degli stabilimenti ospedalieri e sanitari e il rinforzo dei controlli sanitari alla frontiera oltre a più controlli sull’identità”. Si attende ora che prenda la parola anche il presidente Macron, che intanto ha convocato a Nizza una riunione urgente sulla questione.





Svizzera

La Svizzera, come già accennato, non intende per il momento alzare i controlli sulla frontiera.

Le ferrovie svizzere hanno dichiarato di non volere intervenire sul traffico internazionale verso l’Italia. “Siamo in stretto contatto con l’Ufsp e seguiamo le sue raccomandazioni”, spiega Danielle Pallecchi, portavoce dell’ex regia federale. Tuttavia, l’Ufsp, sul suo sito web, informa che le autorità “si preparano a possibili scenari in caso di ulteriore diffusione del virus”.

Germania

Il portavoce del Ministero dell’Interno tedesco ha assicurato che la Germania non prevede, al momento, la chiusura delle frontiere con l’Italia.

Croazia

C’è apprensione in Croazia per l’aumento del numero di casi di coronavirus nel Nord Italia. Le autorità croate hanno per questo deciso di sospendere per un mese tutte le gite scolastiche che hanno come destinazione la Penisola.