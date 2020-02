Un uomo di 84 anni è la quarta vittima per coronavirus registrata in Italia: era ricoverato all'ospedale di Bergamo.

La quarta vittima per coronavirus in Italia è un uomo di 84 anni ricoverato presso l’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Da quanto si apprende il paziente si trovava nella struttura per patologie pregresse ma sarebbe morto a causa del Covid-19. In attesa del bollettino del commissario Angelo Borrelli, le persone contagiate in Italia sembrano aver superato 150 casi. Dopo la Corea del Sud e la Cina, infatti, l’italia è il terzo Paese al mondo per numero di pazienti infetti.

Coronavirus, quarta vittima in Italia

Continua a dilagare in Italia l’epidemia di coronavirus: la quarta vittima è un uomo di 84 anni che si trovava ricoverato a Bergamo. Dopo il primo decesso a Padova, dove è morto Adriano Trevisan, e gli altri due casi nel lodigiano e a Cremona, arriva anche il quarto decesso.

In tutti i casi, precisiamo, si tratta di persone anziane che avevano già alcuni problemi di salute pregressi. Anche quest’ultimo caso, infatti, era ricoverato da tempo all’ospedale ed è deceduto con l’aggravarsi della sintomatologia.





In Italia, secondo l’ultimo bollettino, sarebbero oltre 200 i casi di contagio confermati. La Lombardia ha iniziato da lunedì 24 febbraio a limitare gli spostamenti e gli assembramenti. Le scuole e le università rimangono chiuse fino al 1 marzo, così come il Duomo di Milano, i musei e i luoghi aperti al pubblico. Annullate le manifestazioni e le attività sportive. Il governatore Attilio Fontana ha dichiarato: “Aspettiamo di vedere gli esiti dei provvedimenti presi ieri che daranno un contributo a rallentare e interrompere” il contagio. “Nessuno – ha poi aggiunto – pensava che fosse così aggressiva la diffusione”.