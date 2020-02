È un 62enne di Castiglione d'Adda, nel lodigiano, la settima vittima italiana di coronavirus. L'uomo era ricoverato a Como con patologie pregresse.

Nella serata del 24 febbraio è giunta la notizia della settima vittima italiana morta per coronavirus. Si tratta di un uomo di 62 anni di Castiglione d’Adda, uno dei comuni della zona rossa nel lodigiano, ricoverato presso l’ospedale Sant’Anna di Como con gravi patologie pregresse. L’uomo era infatti già stato sottoposto a dialisi e le sue condizioni erano peggiorate così tanto da rendere necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale comasco nella notte tra sabato e domenica.

Coronavirus, settima vittima a Como

Stando a quanto riportato anche dagli organi di stampa locali, l’uomo soffriva di una serie di patologie croniche molto gravi ed era stato sottoposto al trasferimento protetto nella notte tra venerdì e sabato presso il Sant’Anna, subito dopo aver contratto il coronavirus nel lodigiano.

Di Castiglione d’Adda era anche la precedente vittima del coronavirus: un 80enne ricoverato presso l’ospedale Sacco di Milano che presentava tuttavia anch’egli un quadro clinico notevolmente compromesso.

L’anziano aveva molto probabilmente contratto il virus all’ospedale di Codogno, dove si era inizialmente recato in seguito ad un infarto, nello stesso giorno in cui era stato ricoverato il 38enne noto come paziente uno.





Il conteggio delle vittime

Con il 62enne deceduto a Como e l’80enne morto al Sacco di Milano salgono a sette le vittime di coronavirus in Italia. Le altre cinque persone sono un 88enne di Caselle Landi, un 84enne d Bergamo, una 68enne di Crema già malata di cancro, una donna di 75enne anni di Casalpusterlengo e il 77enne di Vo’ Euganeo noto come la prima vittima ufficiale del virus.