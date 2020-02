L’emergenza coronavirus si estende alla Regione Liguria. Nel pomeriggio del 25 febbraio il governatore Giovanni Toti ha infatti confermato il primo caso ad Alassio, invitando i concittadini a mantenere la calma: “Siamo preparati e affronteremo tutto come sempre”. Stando a quanto riportato dalle autorità regionali si tratterebbe di una turista proveniente da Codogno, attualmente ricoverata presso l’ospedale San Martino di Genova in buone condizioni di salute.

🔴 PRIMO CASO DI #CORONAVIRUS IN #LIGURIA AD ALASSIO: manteniamo la calma, siamo preparati e affronteremo tutto come sempre. Fra poco tutti gli aggiornamenti in diretta sulla mia pagina Facebook. #CoronavirusLiguria #CODVID19italia

— Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 25, 2020