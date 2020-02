La gravidanza della moglie del paziente 1, risultata positiva al Coronavirus, sembra procedere bene.

La gravidanza di V.S., la moglie del paziente 1 di Codogno risultata positiva al Coronavirus, sembra procedere bene. “La bambina sta bene e la gravidanza arriverà a termine”, ha dichiarato un dirigente del gruppo podistico di cui fa parte la coppia. La donna rimane ricoverata all’interno dell’ospedale Sacco di Milano. Il suo compagno, il paziente 1, è invece ricoverato al San Matteo di Pavia.

Coronavirus, le condizioni della moglie del paziente 1

Arrivano dunque buone notizie per la moglie del 38enne di Codogno, considerato il paziente da cui sarebbe partito il focolaio di Coronavirus nel Lodigiano. La donna è all’ottavo mese di gravidanza. Le sue condizioni di salute risultano buone. Anche la piccola che porta in grembo è considerata in buone condizioni e dovrebbe nascere presto senza complicazioni.

V.S.

era impiegata presso un punto vendita di prodotti biologici Madre Natura a Casalpusterlengo. Faceva inoltre l’insegnante di educazione fisica. Non dovrebbe tuttavia aver contagiato nessuno, considerando che era a casa in maternità. Il suo compagno risulta in gravi condizioni e non sa come abbia contratto il virus. Il presunto ‘paziente zero’, il manager tornato dalla Cina con cui ha fatto alcune cene è risultato negativo a tutti i test.





Intanto, da parte di Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici, sono arrivate le prime risposte sul rischio di trasmissione del virus al feto per le donne incinta. “La possibilità di un passaggio c’è – dice – ma non essendoci dati relativi alle infezioni virali trasmesse negli ultimi mesi di gravidanza è difficile stabilire i reali rischi”.