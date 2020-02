Accertato il primo caso di coronavirus a Rimini: si tratta di un paziente di ritorno da un viaggio all'estero. 23 i contagi in Emilia Romagna.

Primo caso accertato di coronavirus a Rimini. Si tratta di un paziente – le cui generalità non sono state rese note – di ritorno da un viaggio all’estero. Al momento è ricoverato in ospedale. “Sono in corso approfondimenti sul piano epidemiologico” assicura la Regione Emilia Romagna.