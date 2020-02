Morta l'ultima burattinaia di Roma, Agnese Piantadosi, dello storico teatrino al Gianicolo .

Una storia di amore incondizionato verso l’arte arriva da Roma, e si è tristemente conclusa. È morta Agnese Piantadosi, l’ultima burattinaia della Capitale, artista del teatro Pulcinella.

Ha continuato con i suo spettacoli di burattini fino all’ultimo Agnese Cristofori in Piantadosi, storica burattinaia di Roma che incantava bambini e adulti con il suo teatrino al Gianicolo. Dopo essersi ammalata è stata costretta a interrompere i suoi spettacoli per curarsi in ospedale. Dove è morta, a 85 anni, per una grave crisi respiratoria a seguito di una complicazione al cuore. Agnese era l’ultima burattinaia di Roma, artista del teatrino di Pulcinella, personaggio a cui dava la voce. Il suo spettacolo di burattini sul colle Gianicolo era ormai ritrovo fisso del fine settimana romano.

La donna era vedova di Carlo, arrivato da Napoli dopo la seconda guerra mondiale e diventato celebre nella Capitale per i suoi spettacoli.





I burattini e il gioco dei ciucci

I burattini di Agnese hanno incantato per generazioni piccoli e non. La donna, dando la voce al personaggio di Pulcinella, ha anche aiutato tantissime madri a svezzare i loro piccoli. Al termine di ogni spettacolo il suo personaggio chiedeva ai bimbi ciucci e biberon, che molti di loro le lasciavano. Proprio ad Agnese, ormai vent’anni fa, il presidente Ciampi assegnò il titolo di cavaliere del lavoro per meriti artistici.

C’è una buona notizia: l’arte dell’ultima burattinaia di Roma non scomparirà. A portare avanti la tradizione di famiglia saranno la figlia Antonella e il nipote di Carlo e Agnese.

Così lo storico teatrino del Gianicolo continuerà a vivere e incantare piccoli e grandi.