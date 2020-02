I prezzi pazzi del coronavirus, aperto un fascicolo dalla procura di Milano per le manovre speculative e frode fiscale su mascherine

Mascherine e prezzi folli per l’emergenza coronavirus. Blitz sulle piattaforme digitali: il kit per prevenire il virus del momento diventa un lusso. Su Amazon ed Ebay prezzi alle stelle, anche 100 euro per mascherine da 20 centesimi l’una.

Coronavirus blitz sui prezzi pazzi di mascherine

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria ha acquisito documenti e dati per l’inchiesta dei procuratori aggiunti Tiziana Siciliano ed Eugenio Fusco a carico di Amazon ed Ebay per manovre speculative durante l’emergenza Coronavirus.

Le manovre “speculative” per il Coronavirus sono entrate nei fascicoli della magistratura, a carico di ignoti, ed interessano i prezzi folli dei generi di prima necessità in questi giorni richiesti da mezza Italia.

Il campanello d’allarme per la Procura di Milano è scattato quando su Amazon ed Ebay sono comparsi articoli di Amuchina da centinaia di euro e mascherine vendute a due euro l’una.

La frode fiscale ed i controlli sul territorio

Non solo si indaga per manovre speculative, ma anche per “frode dell’esercizio fiscale” perché normali mascherine chirurgiche possono essere spacciate per quelle utilizzate per emergenze sanitarie.

E’ compito delle fiamme gialle verificare la presenza di irregolarità fiscali, insieme alla polizia locale, delegata dagli organi competenti di attuare sul territorio verifiche in farmacie e parafarmacie.

Amazon per quanto riguarda il blitz e le indagini ha fatto sapere: “Stiamo offrendo la massima collaborazione alle autorità competenti. I partner di vendita stabiliscono i prezzi dei loro prodotti nel nostro store e abbiamo delle regole per aiutarli a definire tali prezzi in modo competitivo. Monitoriamo attivamente il nostro store e rimuoviamo le offerte che violano le nostre regole“.