Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la presenza sul territorio regionale di un probabile caso di coronavirus.

Nel tardo pomeriggio del 26 febbraio il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la presenza di un probabile caso di coronavirus all’interno del territorio regionale. Durante una riunione con i sindaci per discutere dei protocolli sanitari, De Luca ha infatti affermato come il tampone sia attualmente sottoposto ad analisi presso l’Istituto Spallanzani di Roma. Il Presidente ha inoltre invitato i sindaci a non prendere posizioni estemporanee per quanto riguarda le misure di contrasto all’epidemia.

Coronavirus in Campania, parla De Luca

Nel corso della conferenza stampa indetta per illustrare il sospetto caso di coronavirus, Vincenzo De Luca ha affermato: “Il tampone risultato positivo è stato inviato a Roma insieme ad un altro. Nelle prossime ore o minuti attenderemo la valutazione del Ministero della Salute se è davvero un caso positivo.

Manteniamo i nervi saldi”.