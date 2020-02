Scuole chiuse a Napoli per attività di sanificazione che riducano il rischio di contagi da coronavirus: la decisione del sindaco.

Dopo i provvedimenti delle regioni del nord Italia, le più colpite dal coronavirus, anche Napoli ha deciso di tenere le scuole chiuse fino a sabato 29 febbraio 2020. Non tanto per limitare la diffusione dell’infezione, che in Campania non ha registrato nemmeno un caso, quanto per permettere l’effettuazione di azioni straordinarie di pulizia.

Coronavirus: scuole chiuse a Napoli

Ad annunciarlo è stato il sindaco del capoluogo Luigi de Magistris. Tranquillizzando i propri concittadini e invitandoli a non avere paura o panico, ha spiegato di aver voluto mettere a punto una massiccia attività di igienizzazione e sanificazione delle scuole. “Un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio“, ha dichiarato.

Si tratta cioè di una misura precauzionale e preventiva per ridurre il rischio di contagio presa dopo un tavolo tenutosi presso il Comune di Napoli.

La decisione del primo cittadino è stata presa di concerto con le strutture sanitarie per garantire la tutela della salute dei cittadini. La chiusura riguarderà tutte le scuole di ogni ordine e grado per la settimana che termina con domenica 1 marzo.

Le misure che De Magistris ha messo in campo contro il coronavirus non si limitano però a questa operazione. Lo stesso ha infatti affermato che giovedì 27 febbraio disporrà un provvedimento con cui indicherà un’altra serie di misure particolarmente importanti e significative. Pur sottolineando la volontà di attenersi ai protocolli nazionali, come più volte sottolineato anche dal Premier Conte, ha aggiunto che farà di tutto “per fare in modo che chi ha le responsabilità le metta in campo perché i cittadini devono essere tutelati“.