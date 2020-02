Coronavirus, primo possibile caso in Puglia: ha avuto contatti con Codogno

Un primo contagio di Coronavirus è stato registrato in Puglia. Il residente della provincia di Taranto, positivo al test, era stato a Codogno.

Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha confermato che è stato registrato un primo caso di contagio da Coronavirus in Puglia. Si tratta di un residente della provincia di Taranto che era stato in visita a Codogno, focolaio dell’epidemia. Il test, a cui è risultato positivo, giovedì 27 febbraio sarà sottoposto ai controlli dell’Istituto Superiore di Sanità per la conferma di seconda istanza.