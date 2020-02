Un sospetto caso di coronavirus è stato registrato in un collaboratore del Presidente della Regione Lombardia Fontana. Annullata conferenza stampa.

Nella serata del 26 febbraio è stato annunciato un sospetto caso di coronavirus all’interno dell’unità di crisi della Regione Lombardia, riscontrato in un dipendente membro dello staff del Presidente della regione Fontana. Contestualmente, è stata disposto l’annullamento della consueta conferenza stampa prevista inizialmente per le ore 18.30 e sono stati invitati i giornalisti presenti ad abbandonare immediatamente l’edificio. Al momento gli operatori sanitari stanno effettuando controlli sul personale nonché sullo stesso Presidente Attilio Fontana.



Coronavirus, sospetto in Regione Lombardia

La stessa Regione Lombardia ha nel frattempo diramato un comunicato stampa in cui afferma: “Poiché sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’unità di crisi che sta coordinando l’emergenza coronavirus la conferenza stampa è annullata”.

Al momento i medici sospettano su di un tecnico, dipendente presso l’assessorato regionale al Welfare, che ha collaborato con la task force dell’unità di crisi per l’emergenza. Tuttavia non è ancora chiaro se vi sia uno solo o più casi di probabile contagio.

Nella conferenza stampa prevista per le 18:30 e presenziata dal Presidente Attilio Fontana assieme all’assessore al Welfare Giulio Gallera sarebbe stato fatto il punto della situazione sul numero di contagi all’interno della regione, nonché sulla direttiva emanata poche ore prima riguardo l’apertura di bar e pub con servizio al tavolo. Nell’ordinanza infatti si può leggere come questi ultimi non siano soggetti a restrizioni dell’orario di apertura esattamente come per i ristoranti: “Purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio”.