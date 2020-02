Una ragazza di Sondrio è risultata positiva ai test di coronavirus: è una compagna di scuola del 17enne di Valdidentro.

Salgono a due i casi di contagio da coronavirus a Sondrio: il primo è un ragazzo di 17 anni della Valtellina, mentre la seconda è una ragazza. Sarebbe una compagna di classe del giovane ricoverato all’ospedale di Lecco, le cui condizioni sono in miglioramento. La giovane di Gordona è risultata positiva ai primi test ed è stata posta in isolamento nella sua abitazione. Entrambi frequentavano l’Istituto agrario di Codogno.

Coronavirus, secondo caso a Sondrio

La ragazza di Gordona, vicino a Sondrio, risultata positiva ai test per coronavirus è una compagna di classe del 17enne della Valtellina. Su di lei, infatti, è stato effettuato un tampone lo scorso lunedì 24 febbraio. Pare, però, che la giovanissima risulti asintomatica: niente febbre o altro che possa far pensare al contagio da Covid-19.

Al momento, quindi, si trova in isolamento nella sua abitazione.

Il ragazzo 17enne, invece, è in netto miglioramento ma si trova ancora ricoverato all’ospedale di Lecco. Entrambi i giovani frequentavano l’istituto agrario di Codogno, dove è stato rilevato il paziente 1, l’uomo di 38 anni in condizioni gravi.





Sembrerebbe, infine, che alcuni tra gli altri tamponi effettuati nella zona di Sondrio, 125 in totale, siano risultati positivi nelle ultime ore. Seguiranno aggiornamenti su eventuali nuovi casi di cotnagio che verranno probabilmente annunciati dopo il vertice in Prefettura previsto per la mattinata di mercoledì 26 febbraio. Nel frattempo, l’assessore al Welfare Gallera ha annunciato che in Lombardia sono 4 i bambini contagiati.