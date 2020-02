Coronavirus nella zona rossa: l’amore a distanza tra Matteo e Melissa

Matteo vive nel Mugello, Melissa nella zona rossa del Basso Lodigiano un amore a distanza al tempo del coronavirus

Una storia d’amore complicata al tempo del coronavirus quella di Matteo e Melissa. Lui vive nel Mugello, lei abita nella zona rossa del Basso Lodigiano in questi giorni non possono vedersi: “Sono molto preoccupato, non posso starle vicino”.

La storia tra Matteo e Melissa è stata raccontata da Tgcom24. Lui vive nel Mugello, la sua fidanzata nella zona rossa del Basso Lodigiano. L’amore a distanza si sa, è complicato ma al tempo del coronavirus ancora di più. Il ragazzo spiega a Tgcom24 l’ultima volta che l’ha sentita: “L’ho chiamata durante la pausa pranzo. Io ho una ditta di giardinaggio qui in Toscana che non posso lasciare. Melissa mi racconta che le sue giornate sembrano infinite. È a casa dal lavoro, lei fa l’impiegata.

Ora il massimo dello svago è uscire a fare la spesa, ma in uno scenario surreale, con i militari a presidio della zona rossa e le persone obbligate a indossare le mascherine. Io sono qua e mi sento impotente…”.

La cosa che preoccupa di più il 37enne: “Ho paura per la sua salute, naturalmente. E mi sento frustrato perché non posso fare nulla per aiutarla, per starle vicino. Inoltre qua nessuno ci dà certezze. Parlano di 14 giorni in quarantena, ma chissà… non so per quanto tempo ancora dovremo restare separati. Non posso programmare nemmeno un fine settimana insieme. Non ci sono progetti nemmeno all’orizzonte più vicino. Prima un weekend io e uno lei ci spostavamo nelle reciproche località di residenza per incontrarci.

Ora non so quando questa dolce abitudine sarà ripristinata. E la cosa mi fa stare male”.