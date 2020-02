Gravissimo incidente sulla A22. Nell'impatto mortale perde la vita un uomo di 53 anni, finito con la propria vettura contro un Tir.

Incidente sulla A22, morto un 53enne alla guida di un’automobile finita sotto un tir. Chiuso tutto il tratto autostradale durante le operazioni di soccorso, cosa che ha causato lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Incidente mortale sulla A22

Incidente mortale sulla A22, nel territorio di Ala Avio, Trento. Lo schianto, avvenuto intorno alle 16.30, avrebbe coinvolto una vettura andata a sbattere contro un mezzo pesante parcheggiato in una piazzola di sosta. Nell’impatto, molto violento, avrebbe perso la vita Pierfrancesco Belfanti, 53enne di Lazise, gestore di uno storico locale della zona, il ristorante ai Beati di Garda. Sul posto immediato l’intervento dei pompieri di Bardolino, giunti sul posto con 2 mezzi e 7 uomini, che avrebbero lavorato per sollevare il Tir e successivamente estrarre il corpo della persona dalle lamiere.

Chiuso il tratto autostradale per tutta la durata dell'intervento.





La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Autostradale, arrivata sul posto con gli ausiliari della viabilità A22, personale sanitario ed elicottero del SUEM giunto da Trento, l’uomo sarebbe morto sul colpo, sbandando con la propria automobile e finendo contro il Tir fermo a lato della strada. Le cause restano ancora in fase di accertamento, si pensa ad un colpo di sonno o una distrazione, forse un malore. L’incidente ha causato lunghissime code da Affi ad Avio, per questo l’A22 ha chiuso il casello d’ingresso ad Affi in direzione Nord. Necessario l’elicottero di Trentino Emeregnza per favorire l’intervento. Traffico chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi. Il tratto è stato successivamente riaperto verso le 17.45 circa.