Le previsioni meteo per la fine di febbraio: tornano neve, freddo e piogge in tutta Italia.

Febbraio ha regalato a tutta Italia un piccolo – e gradito – assaggio di meteo primaverile (temperature sopra la media, caldo anomalo e qualche temporale), ma con la fine del mese le cose cambiano e si torna fare i conti col freddo.

Meteo in Italia a fine febbraio

Dopo qualche giorno con un clima decisamente orientato verso la primavera, si tornerà a fare i conti con il freddo. Il flusso Atlantico proveniente dal nord si è diretto verso la nostra penisola, raggiungendola nella giornata di oggi. Torna la neve a imbiancare i rilievi alpini anche a bassa quota, dagli ottocento metri. In Friuli, Toscana, Marche e Umbria sono previste piogge, che verso sera copriranno anche Lazio, Campania e Calabria. Nel Nord aumenteranno le nubi nel pomeriggio, e sui rilievi di confine e alpini sono previste nevicate.





Meteo del weekend

Da venerdì la perturbazione si sposterà verso Sud, portando piogge e temporali su Calabria e Sicilia.

Per sabato, però, è prevista una nuova perturbazione al Nord e nell’alta Toscana, oltre alle prime piogge nel NordEst. La perturbazione del weekend colpirà soprattutto la Liguria, dove sono previste piogge particolarmente intense.

Domenica, invece, le nubi dovrebbero lasciar posto al sole, ma solo per poco: da lunedì 2 marzo ci sarà un nuovo peggioramento che porterà piogge e nevicate un po’ ovunque. Per martedì è atteso un vortice ciclonico che porterà ad una fase di maltempo, a tratti intenso, che colpirà tutta la penisola. Per la primavera 2020 sembra esserci ancora da aspettare.